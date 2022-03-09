الحكومة: الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من وبال ارتفاع الأسعار

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية زادت من وبال ارتفاعات الأسعار، لا سيّما أن الأزمة مسّت القمح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن زيادة أسعار القمح أدّت إلى ارتفاعات مماثلة في أسعار السلع الأخرى.

وأشار إلى أنّ الحكومة تتلقى تقارير عن طبيعة الوضع على الأرض، وتستمع إلى المواطنين بشكل مباشر من خلال آليات التواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية، إلى جانب تقارير ترد من محافظات مختلفة.

وأكّد أن كل التقارير تشترك حول أن هناك شكاوى من ارتفاعات في الأسعار وهو أمر لا يمكن إنكاره.

واليوم الثلاثاء، عقد مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بكل أجهزتها المعنية تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التى ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.