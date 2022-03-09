وزير الإسكان: انتهاء تنفيذ 23 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين في 15 مايو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المختلفة بمدينة 15 مايو، مشيرا إلى أنها إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بوحدات منخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، و11208 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ 792 وحدة أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 7392 وحدة سكنية مرحلة ثالثة، وجارٍ تنفيذ 670 وحدة أخرى، مرحلة ثالثة.

وأضاف: "كما سبق الافتتاح الرئاسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمشروع دار مصر بمدينة 15 مايو بالمرحلة الثانية بعدد (63 عمارة) تضم 1512 وحدة سكنية على مساحة 45 فدانا".

وأكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، انتهاء رفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية لـ24 مجاورة سكنية، واستكمال أعمال التطوير داخل المربعات السكنية لتلك المجاورات، كما تم انتهى تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لطريق "B B"، وهو من الشرايين الرئيسية بالمدينة؛ نظرا لكونه خط الربط بين المجاورات بالمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المربعات والمجموعات السكنية الداخلية بين العمارات لمجاورات المرحلة الثالثة (23 – 33 – 35 – 36 )، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 80% حتى الآن، وجار رفع كفاءة الطرق وتطوير المنطقة الصناعية الأولى (الخدمات المركزية) بمسطح 50 فدانا بنسب تنفيذ متقدمة.

وتابع: كما بدأت أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بمجاورات الامتداد (المرحلة الرابعة) أرقام (7 - 8 - 9 – 10 – 11 - 12).

وأضاف رئيس الجهاز أن الأعمال التي تم تنفيذها بمواقع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، شملت الانتهاء من أعمال الطرق وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع وأعمال الإنارة والزراعة بالكامل لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر، بالكامل حيث سبق افتتاحه رئاسياً بالفيديو كونفرانس، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق (90 – 50 - 120 – 290) فدان بالكامل، وجارٍ العمل بالطرق بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس.

وحول مشروع زهور مايو بـ"منطقة الزرايب سابقا" لمتضرري السيول ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، أوضح رئيس الجهاز أن المشروع يقع على مساحة (67.37 فدان) شرق الطريق الدائري بعدد (42 عمارة سكنية) تضم 1008 وحدات سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، ويضم المشروع أيضاً محطات تجميع ومنطقة للمخازن وذلك داخل سوق لخدمة المنطقة.