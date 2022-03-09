رئيس وزراء كندا: بوتين أخطأ الحساب بشكل خطير

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو عن اعتقاده بأن من الممكن أن تكسب أوكرانيا الحرب ضد روسيا.

وخلال ندوة لجمعية "جسر الأطلسي" في العاصمة الألمانية برلين، قال ترودو اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن من الممكن "بلا شك" وقف غزو روسيا للدولة المجاورة لها، ورأى أن الطريق نحو الانتصار "غير واضح بشدة" بالنسبة لموسكو.

وقال ترودو إن "(الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أخطأ الحساب بشكل خطير، فقد استخف بالشجاعة المذهلة للشعب الأوكراني"، فضلا عن استخفافه بعزم ووحدة الحلفاء.

وأضاف ترودو أن بوتين سيخسر حتى لو تمكن جنوده من احتلال أوكرانيا بالكامل، لافتا إلى أن العقوبات الخطيرة ستضر بشدة بروسيا وبالتالي ببوتين خلال السنوات المقبلة.

وتساءل ترودو في لهجة خطابية كيف أمكن لبوتين أن يعتقد أن بإمكانه غزو أوكرانيا بدون أن يتخذ العالم رد فعل قويا " أعتقد أنه أساء فهم قوة الديمقراطية بصورة جذرية".