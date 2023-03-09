ارتفاع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1% سنويا خلال فبراير الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعها بنسبة 9ر1% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1ر2% خلال يناير الماضي.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% شهريا خلال يناير الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 3ر1% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 8ر0% في يناير.