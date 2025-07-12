 جالاتا سراي يقدم عرضًا جديدًا لنابولي لحسم صفقة أوسيمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جالاتا سراي يقدم عرضًا جديدًا لنابولي لحسم صفقة أوسيمين

الشروق
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 3:16 ص | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 3:19 ص

قدم نادي جالاتا سراي التركي عرضًا جديدًا إلى نابولي الإيطالي من أجل حسم صفقة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتمكن الهداف النيجيري من تسجيل 37 هدفًا وصناعة 8 أهداف أخرى في 41 مباراة خاضها بقميص جالاتا سراي، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

وذكر الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن إدارة جالاتا سراي قدّمت عرضًا جديدًا بعد رفض العرض السابق من جانب نابولي.

وكان العرض السابق بقيمة 70 مليون يورو، لكن نابولي تمسّك بالحصول على الشرط الجزائي الكامل البالغ 75 مليون يورو.


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