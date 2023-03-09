انتشال 14 جثة لمهاجرين اثر غرق قاربين قبالة سواحل صفاقس التونسية

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أعلن الحرس البحري التونسي، اليوم الخميس، انتشال 14 جثة لمهاجرين بينهم نساء قبالة سواحل صفاقس، فيما ذكرت مصادر إيطالية أن نحو 1350 شخصا وصلوا السواحل الإيطالية في خلال 24 ساعة.

وأنقذت وحدات الحرس البحري 54 آخرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لـ(د. ب. أ) إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في حادثة غرق مركبين كانا يقلان المهاجرين في عمليتي إنقاذ نفذتها وحدات الحرس البحري ليل الأربعاء الخميس.

وأفاد المصمودي بنجاة 34 مهاجرا في المركب الأول ووفاة ثلاثة مهاجرين فيما نجا من المركب الثاني 20 مهاجرا وتوفي 11.

وتعد المنطقة منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وفي عام 2022 شهدت السواحل التونسية وفاة قرابة 600 مهاجر في احصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة.

وتعد المنطقة منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وفي نفس الليلة، أحبط الحرس البحري 14 عملية اجتياز للحدود البحرية بطرق غير شرعية وإنقاذ 435 على سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة القريبة والمهدية والمنستير.

ومن بين الموقوفين 426 ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتسعة تونسيين، وفق بيانات أمنية.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، في اجتماع لمجلس الأمن القومي قبل أيام الى تشديد القيود على مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء في ظل التدفق اليومي على الحدود البحرية والبرية، في كلمة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وبعض الدول الأفريقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي.

وبدأ عدد من السفارات من بينها كوت ديفوار وغينيا في ترحيل المئات من رعاياها المقيمين بطرق غير قانونية.

ويجري إيقاف المهاجرين بشكل يومي من قبل أجهزة الأمن على الحدود بينما تواجه الحكومة التونسية ضغوطا من شركائها الأوروبيين لتعزيز جهودها في كبح موجات الهجرة غير الشرعية المنطلقة عبر سواحلها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم الخميس، بوصول نحو 1350 شخصا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قوارب من شمال أفريقيا خلال 24 ساعة.

وقالت إن مهاجرين من سوريا واليمن ودول أفريقية أخرى بدأوا رحلتهم من مدينة صفاقس. ووصل فجر اليوم الخميس وحده، نحو 900 شخص إلى جزيرة لامبيدوزا على متن 21 قاربا.