الشروق تنشر ضوابط الحج السياحي لعام 1444 هجرية

أعلنت اللجنة العليا للحج مساء اليوم، عن الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي 1444 هـ، والتي تضمنت أسعار البرامج بداية من 310 ألف جنيه للخمس نجوم، و130 ألف جنيه للاقتصادي طيران وبري.



وفيما يخص مواصفات البرامج الخدمية؛ فهي للخمس نجوم: السكن بالمدينة ومكة بفنادق خمس نجوم نصف إقامة بوفيه مفتوح، بحد أقصى 4 أفراد بالغرفة، وبما لا يخالف ضوابط التكسين السعودية، ثم الإقامة بمنى وعرفات بهناجر فاخرة وإقامة كاملة، وخيام ألماني، ثم انتقالات المشاعر بأتوبيسات خاصة موديل حديث، وكذا الانتقالات الداخلية التي قد تشمل الطيران.



وفي البرنامج الاقتصادي، تقرر أن يكون السكن بمكة بفنادق إيواء سياحي معتمدة من لجنة المعاينة، وفنادق خمس نجوم للتحسين، ثم السكن بالمدينة المنورة بفنادق إيواء سياحي أو ما يعادلها من العمارات شريطة موافقة لجنة المعاينات، ويتم التسكين بالعزيزية وما يماثلها بفنادق إيواء وعمائر معتمدة على المسار الإلكتروني، وبشوارع رئيسية ومنطقة بها خدمات، والتسكين رباعي أو خماسي أو سداسي بالأجنحة والغرف، ثم انتقالات المشاعر بأتوبيسات حديثة وتكون الإقامة بالمشاعر وفقا للمتفق عليه مع المؤسسات الأهلية لمطوفي الدول العربية بكافة تفاصيل الخيام والفرش والكهرباء ودورات المياه والوجبات والمشروبات.



أما الضوابط الخاصة بالسكن فقد نصت على: أن تتولى لجان الوزارة المتواجدة بالأراض السعودية القيام بإجراء المعاينات اللازمة للسكن الجديد الذي لم يسبق معاينته الموسم السابق، وفيما يخص الفنادق والعمائر التي تم معاينتها في المواسم السابقة يتم اعادة مطابقتها ميدانيًا وفقًا لنموذج المعاينة الصادر في حينها، وذلك في ضوء النهضة العمرانية الشاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي كل الاحوال يجب ان يكون السكن مدرج على المسار الإلكتروني السعودي.



وأعلنت وزارة السياحة والآثار، فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في اداء الحج السياحي لهذا العام بداية من يوم 12 مارس الجاري وحتى يوم 19 إبريل المقبل ،علي ان تجرى القرعة الإلكترونية لإختيار نحو 16 ألف مواطن لاداء الحج السياحي يوم 30 إبريل 2023.



وأوضحت الوزارة خلال ضوابط الحج السياحي لعام 2023، أن حصة الوزارة من تأشيرات الحج وعددها 16 ألف تأشيرة تم تقسيمها إلي 3 مستويات، المستوى الأول الاقتصادي طيران وتم تخصيص 8 الآف تأشيرة له، أما المستوى الثاني فهو المستوى البري وتم تخصيص 4 الآف تأشيرة له، أما المستوى الثالث فهو مستوى الحج 5 نجوم وتم تخصيص 4 الآف تأشيرة له.



وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن أسعار برامج الجج السياحي لهذا العام جاءت على النحو التالي:



- المستوي البري: 130 ألف جنيه.

- المستوي الاقتصادي طيران: 130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول علي الحرم وحتى 250 مترا من الحرم: 310 ألف جنيه دون تذاكر السفر.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا وحتى 1250 متر من الحرم المكي: 275 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق تبعد عن الحرم من 1250 متر وحتى 4000 متر: 230 ألف جنيه دون تذكرة السفر.