إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام المقاولون

أعلن إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويلعب الإسماعيلي مع المقاولون العرب مساء اليوم السبت، على ملعب الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري المصري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي بتشكيل مكون من: " أحمد عادل عبد المنعم، محمد أحمد دسوقي، عماد حمدي، محمد عادل فتحي، محمد بيومي، عبد الرحمن مجدي، محمد عبد السميع، هشام محمد، نادر فرج، حمدي النقاز، إيريك تراوري، عمر الساعي".

ويدخل الإسماعيلي هذه المباراة محتلا المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، في حين يتواجد المقاولون في المركز الـ 18 والأخير برصيد 8 نقاط فقط في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.