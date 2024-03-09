أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بالمشاركة ضمن فعاليات «يوم الشهيد»، مشيرًا إلى أنه يوم يؤكد العرفان والتقدير للأبطال الذين ضحوا بحياتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «شرف لي أن أكون موجودًا في تلك الاحتفالية الكبيرة والندوة التثقيفية، وأشكر المسئولين من هيئة الشئون المعنوية على الشغل الكبير إعلاميًا».

وأكد أن «تكريم الشهداء أمر عظيم»، مضيفًا: «أثمن هذا التقليد كل عام من القيادة السياسية لتكريم مَن يضحون بحياتهم حتى يجعلونا نعيش في أمان، دفعوا ثمنًا كبيرًا وأرواحهم كلها مقابل ذلك».

واستطرد: «أقل حاجة نقول لهم شكرا ونحتفي بهم من خلال أسرهم، والجيد هذا العام أن الاحتفال بالشهيد ليس بالدموع والأسى، لكن الرسالة أكدت أننا فخورون بهم، فالقصيدة التي ألقيتها تؤكد فخرنا بهم وما فعلوه أمر رائع».

وثمن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة والذي قال إنه «فتح قلبه بشكل كبير وأجاب عن التساؤلات وما يدور في ذهن المواطن»، مختتمًا: «كلمة معبرة ومؤثرة وطالعة من القلب عشان كده وصلت من القلب، أتمنى اللي سمعوا كلمة الرئيس يكونوا على قدر المسئولية لأنه قال كلاما كثيرا مهما».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بذكرى يوم الشهيد، وذلك إحياء لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، خلال حرب الاستنزاف.

ويوم الشهيد لتكريم أبناء الوطن المخلصين، الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد دون انتظار لمقابل أو عائد ليستمر الوطن نابضا بالحياة، ومثمرا بالخير والسلام والنماء للمواطنين كافة ومن أجل حياة أفضل.