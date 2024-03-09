أنقرة وواشنطن تعلنان استئناف المشاورات حول مكافحة الإرهاب: يجب إنهاء الصراع في غزة

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أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان الذي جاء بعد اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأكد البيان أهمية المنتديات الثنائية القائمة في توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكما أكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية إيجاد سبيل لإنهاء الصراع والتغلب على الأزمة الإنسانية في غزة على وجه السرعة.

وبحسب البيان المشترك، أكدت أنقرة وواشنطن عزمهما على استغلال فرص تطوير تعاونهما في مجال الصناعات الدفاعية.