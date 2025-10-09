غارات إسرئيلية على جنوبي مدينة غزة

شنت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس، غارات بالتزامن مع قصف مدفعي جنوبي مدينة غزة.

وأشار "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى غارة جوية "إسرائيلية" على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، محذرا سكان قطاع غزة من العودة إليها .

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، في منشور على صفحته بمنصة إكس اليوم، إن "قوات الجيش لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة".

وأضاف: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات جيش الدفاع في كل مكان في القطاع بما في ذلك في جنوب وشرق القطاع وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية".

وأشار أدرعي إلى أنه استمرارًا لتوجيهات المستوى السياسي وبناءً على تقييم الوضع، بدأ الجيش الإسرائيلي بالاستعدادات العملياتية تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق، لافتا إلى أنه يجري في هذا الإطار تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة ملائمة في الفترة القريبة.

ووفق المتحدث، يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في الميدان واستعداده لأي تطورٍ عملياتي محتمل.