حسن شحاتة يهنئ المنتخب بالتأهل لكأس العالم

حرص حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، على تهنئة حسام حسن، المدير الفني الحالي للفراعنة، بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 رسميًا بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس للمونديال.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «أردت الظهور في مداخلة تليفونية من أجل أن أبارك لمصر ولحسام حسن وكل اللاعبين بسبب الأداء الذي قدموه وصعدوا بمصر لكأس العالم».

وأضاف: «لاعبو منتخب مصر رفعوا رؤوسنا، وكل ذلك لم يأت من فراغ ولكن من مجهود وتكاتف من الجميع سواء المنتخب أو اتحاد الكرة وهاني أبو ريدة».

ويمر حسن شحاتة بوعكة صحية خلال الفترة الحالية، ولكنه حرص على تهنئة المنتخب بالتأهل رغم تواجده في المشفى الذي يتعالج فيه.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.