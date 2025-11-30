شهدت مدينة المخا الساحلية، يوم السبت، حدثا اجتماعيا بارزا تمثل في تنظيم حفل زفاف جماعي هو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث تم عقد قران 500 عريس وعروس في أجواء من البهجة والفرح



وجاء الحفل تحت الرعاية الكريمة من الفريق طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس، رئيس المكتب السياسي، وبحضور واسع للمسؤولين المحليين ووجهاء القبائل وأهالي المدينة.

وتزينت شوارع مدينة المخا بالأعلام والأضواء تعبيرا عن سعادتها بهذا الحدث الذي دمج مئات الأسر في لحظات تاريخية.

وخلال تدشين فعاليات العرس الذي حمل عنوان "فرحة وطن"، هنأ طارق صالح العرسان، متمنيا لهم حياة زوجية كريمة وإنشاء أسر ناجحة، معبرا عن إعجابه بتنوع الأزياء الشعبية التي شكلت لوحة وطنية شاملة.

وتخلل الحفل الذي أقيم في صالة كبيرة بالمدينة، فقرات احتفالية متنوعة، وتم تزويد العرسان بهدايا رمزية ومساعدات مادية تعينهم على بدء حياتهم الجديدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف التكاليف الباهظة للزواج التي تشكل عبئا على كاهل الشباب اليمني في ظل الظروف الراهنة.



ويمثل العرس الجماعي الذي أصبح تقليدا سنويا نموذجا للتضامن الاجتماعي، حيث يسهم بشكل مباشر في إدخال السعادة إلى مئات الأسر، وتوفير فرصة حقيقية للشباب المقبلين على الزواج لتحقيق طموحهم دون التعرض لضغوط مالية قد تعيق حياتهم.

وأشاد المشاركون والقائمون على الفعالية بهذه الجهود، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تلعب دورا محوريا في الحفاظ على نسيج المجتمع وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.