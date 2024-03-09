الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 28 مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها تمكنت من إسقاط 28 طائرة مسيّرة على الأقل أطلقتها جماعة «الحوثي» في اليمن، نحو البحر الأحمر، منذ فجر السبت.



وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «في يوم 9 مارس بين الساعة الرابعة و8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، تخللت هذه الفترة مزيد من الاشتباكات، حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار».



وأضافت: «لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم، ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أي أضرار».





القوات الأمريكية والتحالف يدحران هجوماً للحوثيين في منطقة البحر الأحمر



في يوم 9 مارس/آذار بين الساعة الرابعة و 8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) تخللت هذه الفترة مزيد من الاشتباكات، حيث استطاعت القوات الأمريكية وقوات التحالف من اسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار . لم تتضرر أي سفن… pic.twitter.com/jh9sIQyQIl — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 9, 2024



وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، في كلمة بثها التلفزيون في وقت مبكر من اليوم السبت، إن الجماعة استهدفت ناقلة البضائع السائبة الأمريكية بروبل فورتشن في خليج عدن.



ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر، فيما يقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب في غزة.



وقال سريع اليوم السبت أيضا إن الحوثيين استهدفوا «عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بـ37 طائرة مسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح»، وفق «رويترز».