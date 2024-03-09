طلعت عبد القوي: تحويل مبادرة تكافل وكرامة إلى معاش ثابت بقانون يصدر خلال أيام

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن التحالف بدأ بالفعل التجهيز لتوجيه المساعدات الغذائية للقرى والأحياء الأكثر احتياجا عبر 34 جمعية المؤسسة للتحالف.
وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حرص التحالف على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية ودعم المواطنين الأكثر احتياجا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر أنه من المتوقع صدور قانون ضمان اجتماعي يشمل برنامج تكافل وكرامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن القانون سيحول البرنامج من مجرد مبادرة إلى معاش ثابت.
ونوه أن التحالف يدعم 600 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بتكلفة دعم للبرنامج تبلغ أكثر من 2.2 مليار جنيه في إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ملف الحماية الاجتماعية.
ولفت إلى استهداف التحالف 30 مليون مواطن خلال العام الماضي وذلك عبر تقديم المساعدات الغذائية لنحو 25 مليون مواطن بالإضافة إلى خدمات علاجية لـ 5 مليون من الأسر الأكثر فقرًا،
وأوضح أن التحالف ينفذ العديد من المبادرات، مثل مبادرة «ازرع» التي استهدفت أكثر من 100 ألف مزارع لزراعة نصف مليون فدان.
كما أشار إلى إطلاق التحالف المبادرات لفك كرب الغارمات، وكذلك دعم طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب توفير فرص العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 40 ألف مشروع.