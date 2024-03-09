طلعت عبد القوي: تحويل مبادرة تكافل وكرامة إلى معاش ثابت بقانون يصدر خلال أيام

قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن ‏التحالف بدأ بالفعل التجهيز لتوجيه المساعدات الغذائية للقرى والأحياء الأكثر احتياجا عبر 34 جمعية المؤسسة ‏للتحالف‎.‎

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «‏TEN‏» مساء الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار حرص التحالف ‏على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية ودعم المواطنين الأكثر احتياجا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ‏

وذكر أنه من المتوقع صدور قانون ضمان اجتماعي يشمل برنامج تكافل وكرامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا ‏أن القانون سيحول البرنامج من مجرد مبادرة إلى معاش ثابت.‏

ونوه أن التحالف يدعم 600 ألف أسرة ببرنامج تكافل وكرامة بتكلفة دعم للبرنامج تبلغ أكثر من 2.2 مليار جنيه في ‏إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ملف الحماية الاجتماعية. ‏

ولفت إلى استهداف التحالف 30 مليون مواطن خلال العام الماضي وذلك عبر تقديم المساعدات الغذائية لنحو 25 مليون ‏مواطن بالإضافة إلى خدمات علاجية لـ 5 مليون من الأسر الأكثر فقرًا،

وأوضح أن التحالف ينفذ العديد من ‏المبادرات، مثل مبادرة «ازرع» التي استهدفت أكثر من 100 ألف مزارع لزراعة نصف مليون فدان.‏

كما أشار إلى إطلاق التحالف المبادرات لفك كرب الغارمات، وكذلك دعم طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب توفير ‏فرص العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 40 ألف مشروع‎.‎