إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في التل الكبير بالإسماعيلية

نفذ مركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، 13 قرار إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي بدأت 24 فبراير الماضي وتستمر حتى 15 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة، والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وأسفرت الحملة عن استعادة مساحة قيراط و18 سهمًا و225 متر تعدٍ على أملاك الدولة منها 4 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بولاية الزراعة عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة، و9 حالات تعدٍ على أراضٍ بولاية الري.



بدوره وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات المعنية.