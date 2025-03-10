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أعداد جريدة الشروق
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«الشروق» تكشف آخر تطورات ملف طاقم تحكيم القمة

محمد زاهر
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 11:43 م

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن دور الاتحاد في توفير طاقم حكام أجنبي لمباراة القمة، يقتصر على اختيار الطاقم الذي سيدير المباراة، وإنهاء كافة الإجراءات، لكن دون تحمل الاتحاد أي تكاليف مالية، وهو ما تم بالفعل.

أوضح المصدر أن تم الاتفاق بين الاتحاد ولجنة الحكام منذ اللحظة الأولى على توفير طاقم تحكيم أجنبي، تحسبا لطلب أي طرف من طرفي القمة الأهلي أو الزمالك لتواجد طاقم الحكام الأجنبي، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن من جانب أي طرف.

المصدر شدد على أن مباراة القمة حتى الآن بأحد الحكام المصريين المتاحين في الوقت الحالي، لأن اختيار هذا التوقيت لإقامة المباراة جاء مفاجئا للجميع بعد القرعة التي أجريت بواسطة رابطة الأندية، ووضع وقتا ضيقا للجميع لاتخاذ قرارات سريعة، وسيتم الكشف عن طاقم الحكام المعين خلال ساعات.


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