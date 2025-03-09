تقارير إسرائيلية: تحقيق تقدم معين في محادثات أمريكا مع حماس

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسئول قوله إنه تم إحراز تقدم معين في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن واشنطن تقترح مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 أسرى أحياء، مقابل تمديد الهدنة لشهرين من طرف إسرائيل.

وأضافت أن إسرائيل لا تشارك في المفاوضات بشأن المقترح الجديد، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء للتوسط في اتفاق جديد بين حماس وإسرائيل.

وقال المسئولون الأمريكيون، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي مسئولين من حماس أم سيكتفي بلقاء مفاوضين إسرائيليين ووسطاء.

ونقل أكسيوس عن مسئول إسرائيلي قوله إن ويتكوف أراد جمع كل الأطراف في مكان واحد لعدة أيام من المفاوضات المكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

• وفد إسرائيلي إلى الدوحة

في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قرر إرسال وفد إلى الدوحة يوم الاثنين في محاولة لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار.

ويضم الوفد، حسب إذاعة الجيش، نائب رئيس الشاباك ومنسق شئون الرهائن ومستشار نتنياهو.

ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن مسئول إسرائيلي أن وفد التفاوض يضم أوفير فالك المستشار السياسي لنتنياهو، وأن مسئولا من الشاباك سيحل مكان رئيسه رونين بار الذي أبعده نتنياهو.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر عصر اليوم، سيحدد حجم التفويض الذي سيمنح لطاقم التفاوض.

وأضافت الهيئة أن المحادثات في المرحلة الأولى ستركز على إطار المفاوضات العام.