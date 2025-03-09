شريف عامر: لا يوجد حجاب بين العبد وربه.. ولكننا لا نعيش بهذا المفهوم



قال الإعلامي شريف عامر، «إننا دائمًا ما نقول إنه لا يوجد حجاب بين العبد وربه؛ ولكننا لا نتعامل مع الله تعالى على هذا الأساس»، مشيرا إلى أن «الله عز وجل رفع عنا كل الوسطاء؛ ولكننا لا نفعل ذلك».

ورأى خلال برنامج «كلم ربنا» عبر «راديو 9090»، أن هذا الأمر هو تراث اجتماعي وديني متراكم، موضحا أن فكرة وجود وسيط بين الإنسان وربه، فكرة طبيعية في المجتمع؛ بل وربما يكون رجل الدين هو الوسيط في كل الأديان.

وتابع: «أنا مقتنع جدًا أن ربنا بيحبني أوي، وطوال الوقت أشعر بأن الله يحبني جدًا، لدرجة أنني في أول مرة في حياتي ذهبت لأداء العمرة مع أصدقاء، وأنا لا أعرف الأدعية، ولا أريد أن أمسك كتيبا لأكلم الله من خلاله، قلت لهم: سأمشي بجانبكم، وما ستقولونه سأردده؛ لكن بمجرد أن بدأت شعرت أنني لست مرتاحا، فوضعت الكتيب جانبا وكلمت ربنا قلت: أنا متأكد تماما أنك تعرف بالضبط ما بداخلي، ولن أستطيع أن أقول الكلام مرتبا؛ فاقبل مني ما سأقوله».

كما كشف عن أن والده كان في فترة معينة مرتبطا بالشيخ الشعراوي، قائلا إنه سمع منه في جلسة بعد عودته من جلسة مع الشيخ الشعراوي وهو يحكي لشخص ما: «أنا شخصيا مش محتاج ده كله، أنا سأتوضأ وأصلي ركعتين وأقابل ربنا شخصيا».

وأضاف أنه كان وقتها في الصف الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن هذه الكلمات غيرت مفهومه عن الصلاة، لا سيما وأنه لم يكن في ذهنه حينها بأن الصلاة هي لقاء مع الله عز وجل.

وأشار إلى أنه كان يقوم بتفريغ أحاديث الشيخ الشعراوي التلفزيونية المسجلة على شرائط لوالده، الذي كان يعطيه مقابلا ماديا ليقوم بتفريغها وكتابتها على ورق تمهيدًا لتحريرها وصياغتها في كتب كان الوالد يكتبها.