الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في الساحل السوري ويدعو لاحترام سيادة البلاد

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة في المناطق الساحلية السورية، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقا للقانون الإنساني الدولي.



وذكر في بيان رسمي: "إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، فضلا عن أي عنف ضد المدنيين، كما يجب حماية المدنيين في جميع الظروف وفقا للقانون الإنساني الدولي".



ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا "القوى الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين".

كما شدد على "رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم".

وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا، منذ الخميس الماضي، اقتتالا داميا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى.

وأشار المرصد السوري إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".

هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.