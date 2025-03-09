حرائق غابات تجتاح لونج آيلاند وتؤدي لإجلاء قاعدة عسكرية وإغلاق طريق رئيسي

اندلعت حرائق غابات سريعة اليوم السبت في مساحة واسعة من لونج آيلاند بولاية نيويورك، حيث ساعدت الرياح العاتية على انتشارها، مما أدى إلى تصاعد دخان رمادي كثيف في السماء، وإجلاء قاعدة عسكرية، وإغلاق طريق سريع رئيسي.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن الوكالات الحكومية تعمل على احتواء الحرائق في منطقة "باين بارينز"، وهي منطقة مشجرة تضم بلدات سكنية شرق مدينة نيويورك.

وفي بيان لها، أكدت هوشول أن الحرس الوطني يقدم الدعم عبر طائرات مروحية ويعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون المحلية. وأضافت: "سلامة المواطنين هي أولويتي القصوى، وأنا ملتزمة ببذل كل ما يمكن للحفاظ على أمن سكان لونج آيلاند."

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تتصاعد في الهواء، مع أعمدة من الدخان الأسود ترتفع فوق الطرق.