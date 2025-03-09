محافظ المنوفية: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

- المحافظ: حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المحافظة تسعى جاهدًا لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى إطلاق "حملة طرق الأبواب" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لسرعة تقنين أوضاعهم.

وقال محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية ببذل أقصى جهد لإنجاز العمل في هذا الملف، مع المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين.

وشدد على ضرورة مراجعة وتنظيم ملفات التصالح بدقة، والاستجابة الفورية لأي شكاوى تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء، ولن يُسمح بالتراخي في تنفيذ الأعمال.

وناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كلٌّ في نطاقه، لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون؛ حفاظًا على الثروة العقارية وحقوق الدولة والمواطن.