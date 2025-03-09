الاحتلال الإسرائيلي يقرر قطع الكهرباء عن غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد، إن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمر بوقف نقل الكهرباء إلى غزة.

وذكر كوهين في قرار مقتضب أنه أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع، وفقا لموقع أمد الفلسطيني للإعلام.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأيام الأخيرة، إلى أن الاحتلال يخطّط لتنفيذ مراحل تصعيدية تشمل قطع الكهرباء والمياه، وشن غارات جوية، وصولًا إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة، ضمن حرب واسعة النطاق، مجدّدا.

والاثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددًا على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".

وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في اليوم نفسه، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل "يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حركة حماس وأنصارهم" المدنيين قبل استئناف حرب الإبادة على القطاع.