انطلاق قوات أمنية من إدلب إلى الساحل السوري لبسط الأمن في المنطقة

أفادت وكالة الأنباء السورية، بانطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري، لملاحقة عناصر النظام السابق وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأظهرت اللقطات التي نشرتها وكالة الأنباء السورية، انتشار قوى الأمن العام في عدة مناطق من محافظة إدلب لضبط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



كما وثقت اللقطات رتلا كبيرا لقوات الأمن العام من محافظة إدلب، متوجهة إلى الساحل السوري.



وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين.



هذا وقال محافظ اللاذقية محمد عثمان إنه تم رصد انتشار أعداد كبيرة لفلول النظام تفوق 4 آلاف شخص في طرطوس واللاذقية، مؤكدا تنفيذ عمليات تمشيط في مدينة القرداحة ومحيطها.



وتشهد منطقة الساحل غرب سوريا، منذ الخميس الماضي، اقتتالا داميا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء يوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى.



وأشار المرصد السوري إلى أن "عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية".