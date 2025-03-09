محافظ الشرقية: إقامة سوق اليوم الواحد للأسبوع الثاني عشر على التوالي في الزقازيق

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في مدينة الزقازيق للأسبوع الثاني عشر على التوالي، لافتا إلى أن السوق يشهد إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن سوق اليوم الواحد مُقام بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية ومديرية التموين والتجارية الداخلية؛ لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض، والذي يستمر حتى نهاية اليوم.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أنه قد تمت إقامة سوق اليوم بمنطقة الصيادين بالزقازيق على مدار الأسابيع الإحدى عشر الماضية، بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت، بتخفيضات تصل إلى 30% لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.