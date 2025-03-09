الأمن السوري يضبط مستودع أسلحة وذخائر هاون بريف حمص

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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، ضبط مستودع أسلحة وذخائر هاون في منطقة "كفر عبد" بريف حمص الشمالي، وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها: "بعد البحث والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون بمختلف العيارات".

وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن قامت "بمصادرة الذخائر واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية بدء المرحلة الثانية للعملية العسكرية الهادفة إلى ملاحقة العناصر التابعة للنظام السابق وضباطه في المناطق الريفية والجبال، وذلك بعد استعادة الأمن بمدن الساحل.

جاء ذلك في مقطع مصوّر لمتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال عبد الغني: "في صباح اليوم التاسع من رمضان وبعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، بدأت قواتنا العسكرية والأجهزة الأمنية تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول وضباط النظام البائد"، بحسب قوله.



