النائب عمرو فهمي: يوم الشهيد ونصر العاشر من رمضان رمزان للصمود والتضحية من أجل الوطن

أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن يوم الشهيد الموافق 9 مارس من كل عام، يومًا يتجدد فيه عهد الوفاء والعزة والكرامة لدى المصريين، حيث نستذكر فيه تضحيات أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عنه وعن أمنه واستقرار.

وقال فهمي، في بيان له اليوم، إن يوم الشهيد سيظل شاهدًا على شجاعة المصريين وإخلاصهم وتضحياتهم الوطنية، ويؤكد أن لمصر رجالٌ يصدقون ما عاهدوا الله عليه، رجال ينذرون حياتهم دفاعًا عن الأرض والعرض، لتبقى راية الوطن مرفوعة بعز وفخر، موجهًا التحية لأمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم وذويهم على تحملهم ألم فراقهم، وأن عزاءهم أن هذه التضحيات ستظل نبراسًا يضئ طريق الأجيال القادمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن في هذا اليوم نتذكر أن معاني القوة والتضحية التي خلدها هؤلاء الجنود البواسل في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب، لتكون الدافع نحو المضي قدمًا في بناء مستقبل مشرق يليق بتضحياتهم، مستقبل أكثر أملًا وإشراقًا، تُرفع فيه راية الصمود والإيثار.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد يتزامن مع ذكرى الاحتفال بنصر العاشر من رمضان، نصر أكتوبر المجيد، التي روت فيه دماء الشهداء أرض الوطن، وزرعت منارةً للنصر والعزة في التاريخ المصري والعربي، منوهًا بأن الشهداء سيظلون رمزًا لإرادة الشعب المصري وتصميمه على استعادة أرضه، رغم التحديات والصعاب التي واجهته، مهما كلّف ذلك من ثمن.