البحرين تعلن اعتراض وتدمير 102 صاروخ و171 مسيرة إيرانية

قالت قوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى اعتراض وتدمير 102 صاروخ و171 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت في بيان، صباح الاثنين، بالجميع؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وجددت التنويه أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة، فجر يوم الاثنين، أسفر، حتى الآن، عن إصابة 32 مدنيا، بينهم 4 حالات بليغة، من بينها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

وأوضحت الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، مشيرة إلى أن الإصابات تضمنت تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، إضافة إلى طفلين يبلغان السابعة والثامنة من العمر أصيبا بإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين، وفق وكالة أنباء البحرين.

ولفتت وزارة الصحة البحرينية إلى أن الحالات المصابة تخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة، مؤكدة أن المنظومة الصحية في حالة جاهزية كاملة، بعد رفع مستوى الاستعداد في مختلف الأقسام الحيوية منذ بدء الهجوم على مملكة البحرين.