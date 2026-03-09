ترامب: لا أشعر بقلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين

-ترامب: اوقع أن ترتفع أسعار النفط أيضاً وستنخفض بسرعة كبيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يشعر بالقلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين، وذلك إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير المنصرم.

يأتي ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، مساء الأحد، على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وبخصوص الهجوم على إيران قال: "هذه مجرد تجربة قصيرة لأمر كان ينبغي القيام به منذ 47 عاما، هذا هو الوقت الذي استغرقه الأمر، ولم يجرؤ أي رئيس على القيام بذلك".

وبشأن مستقبل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أفاد بأن السفن في المنطقة انضمت إلى الولايات المتحدة.

وتابع ترامب قائلاً: "دمرنا أسطول إيران البحري، أسطولهم الآن في قاع البحر".

وأشار إلى أنه يتوقع أن ترتفع أسعار النفط أيضا، وذكر بذات الوقت أن هذه الأسعار "ستنخفض بسرعة كبيرة".

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التوقف شبه التام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبيه؛ نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 مارس الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1929، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت 6 جنود أمريكيين وأصابت 18.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.