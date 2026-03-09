غارة إسرائيلية على مزرعة في جنوب لبنان تُصيب 11 عاملا سوريا

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الاثنين، إصابة 11 عاملا من الجنسية السورية إثر غارة نفذتها طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية استهدفت مزرعة عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حتى الآن 394 شهيدا، بينهم 83 طفلا، إضافة إلى 1130 جريحا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار ناصر الدين إلى وجود تصعيد إسرائيلي خطير يستهدف المدنيين مؤكدا أن عدد الضحايا في لبنان آخذ في الارتفاع.

ويأتي هذا التصعيد ضمن حملة عسكرية إسرائيلية متواصلة على الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع الحرب الدائرة في المنطقة منذ 28 فبراير الماضي، حيث تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مكثفة ضد إيران على خلفية برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

ورغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر 2024 برعاية أمريكية فرنسية، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بحجة استهداف بنى تحتية تابعة للحزب.



وأسفرت هذه الغارات عن سقوط مئات الضحايا المدنيين ونزوح آلاف العائلات من منازلها.

من جهتها، أعلنت يونيسف مقتل أكثر من 316 طفلا وإصابة نحو 1500 آخرين بجروح خطيرة، في مؤشر على اتساع نطاق الأضرار التي تلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية في لبنان.