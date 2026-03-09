غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وسائل إعلام لبنانية، صباح الاثنين، إن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر مراسل الوكالة الوطنية للإعلام، أن الطيران الحربي المعادي استهدف فرع جميعة «القرض الحسن» في منطقة صفير بالضاحية الجنوبية.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يوثق الدمار الذي لحق بمنطقة صفير/ مارمخايل جرّاء استهداف فرع لـ«القرض الحسن».

وتأتي الغارة بعد إعلان جيش الاحتلال عزمه تنفيذ عمليات مكثفة خلال الساعات المقبلة ضد ما وصفه بالبنى التحتية المرتبطة بجمعية «القرض الحسن»، التي قال إنها تشكّل محورًا أساسيًا في تمويل نشاط حزب الله، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني، وفق تعبيره.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلاء منازلهم عبر المسارات التي سبق الإعلان عنها، زاعما أنه «لا يستهدف المدنيين»، وأن الإخلاء ضروري لتجنّب تعرضهم للخطر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على بيروت، فجر الإثنين، مستهدفًا حزب الله.

وقال في بيان مقتضب، إن «القوات الإسرائيلية قصفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت».

وسمع مراسل وكالة «فرانس برس» دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشاهد مراسل الوكالة سحبًا كثيفة من الدخان تتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب الانفجار.