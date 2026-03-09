نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية: 7 شهداء جدد، و17 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 648 شهيدًا، و17 ألفًا و728 إصابة، و755 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و133 شهيدًا، و171 ألفًا و826 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين، في تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفلتان وأشلاء و10 إصابات جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم، استهدف خيام النازحين في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأشار المراسل إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي خان يونس جنوبي القطاع، لافتًا إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم، شرقي مدينة غزة.

كما نوّه إلى أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف فجر اليوم شرقي مدينة غزة.