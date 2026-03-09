الرئيس السيسي يتأثر بحديث جندي مصاب: حبوا بلدكم وحافظوا عليها

تحدث الجندي مصاب زين عبد المنعم مهران، أحد أبطال الحرب على الإرهاب، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أثناء الخدمة في شمال سيناء.

وقال خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، إنه كان يخدم في مدينة الشيخ زويد، وخرج في أكثر من مداهمة خلال عامي 2014 و2015.

ونوه أنه أصيب بـ«رصاصة غدر» من نيران قناصة، لافتًا إلى أنه أصيب في الحبل الشوكي ما تسبب له في شلل رباعي.

وظهر التأثر على الرئيس السيسي، خلال حديث الجندي، الذي واصل: «الحمد لله أنا أحسن من غيري كتير، وأحب أقول لكل المصريين: حبوا بلدكم وحافظوا عليها، عشان خاطر الشهداء والمصابين واللي عملوه».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفالية استهلت بتلاوة اية من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض عن «منزلة الشهيد/ الوعي/ حب الوطن»، أعقبها عرض مصور بالنصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة بنهايته تم عزف سلام الشهيد بساحة الشعب، ثم تم عرض فقرة بعنوان «شهدائنا في قلوبنا» بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليعرض بعد ذلك فيلم تسجيلي بعنوان «حتى لا ننسى».

كما تضمن البرنامج عرضاً لأغنية بعنوان «أنت البطل»، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم الشهيد»، وفيلم آخر بعنوان «المهمة حماية وطن»، واختتمت العروض بأوبريت «100 مليون فدائي».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قام بعد ذلك بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ثم ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال.