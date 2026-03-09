قالت والدة الرائد شهيد أحمد خالد الحجار، إن نجلها كان يتمنى الالتحاق بالكلية الحربية، مشيرة إلى أنه كان «شخصًا يقظًا» طوال الوقت.

وأضافت خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، أن نجلها أُبلغ بذهابه إلى سيناء عام 2019، مؤكدة أنه كان متحمسًا للغاية للذهاب إلى هناك.

وأكمل: «أول ما راح سيناء بدأ يرفع كفاءة الجنود في الرماية، وفي يوم كان في شبورة جامدة، والإرهابيين هجموا بكل قوتهم على الكمين كأنها حرب، أحمد وجنوده تصدوا ليهم، وكان بيضرب المفخخين قبل ما يفجروا نفسهم، كان أسد واقف محافظ على أرضه، والحمد لله نال الشهادة وسلاحه في إيده».

واستطردت: «رحت الإسعاف لاقيته ملفوف بالعلم، ونايم زي الملاك ووشه عليه ابتسامة صغيرة.. أحمد قبل استشهاده جاب لنا بنت وابنه اتولد بعد الاستشهاد وساميناه أحمد على اسمه، الحمد لله أنا فخورة بابني وراضية بقضاء الله.. أحمد بطل».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفالية استهلت بتلاوة اية من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض عن «منزلة الشهيد/ الوعي/ حب الوطن»، أعقبها عرض مصور بالنصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة بنهايته تم عزف سلام الشهيد بساحة الشعب، ثم تم عرض فقرة بعنوان «شهدائنا في قلوبنا» بتقنية الذكاء الاصطناعي، ليعرض بعد ذلك فيلم تسجيلي بعنوان «حتى لا ننسى».

كما تضمن البرنامج عرضاً لأغنية بعنوان «أنت البطل»، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم الشهيد»، وفيلم آخر بعنوان «المهمة حماية وطن»، واختتمت العروض بأوبريت «100 مليون فدائي».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس قام بعد ذلك بتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ثم ألقى كلمة بمناسبة الاحتفال.