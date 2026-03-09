ألونسو: إكمال أستون مارتن سباق الصين للنهاية سيكون نوعا من التفاؤل

أعرب فرناندو ألونسو عن شكوكه في قدرة فريقه ​أستون مارتن على الوصول إلى خط النهاية في سباق الصين ثاني جولات بطولات العالم لسباقات ‌فورمولا 1 للسيارات الأسبوع المقبل، بعد بداية موسم كارثية للفريق الذي يعتمد على محركات هوندا في سباق أستراليا أمس الأحد.

وانسحب الإسباني ألونسو وزميله الكندي لانس سترول من سباق ملبورن بعد مشاكل في وحدة الطاقة قللت من عدد اللفات التي يمكن للسائقين القيام ​بها وعرضتهم لاهتزازات شديدة.

وقال أدريان نيوي رئيس الفريق للصحفيين يوم الخميس الماضي إن السائقين يخاطرون بتعرض ​أعصابهم للتلف بسبب الاهتزازات التي تنتقل عبر المقود إذا حاولوا إكمال أكثر من 25 ⁠لفة متتالية.

وقال أيضا إن هوندا أحضرت أربع بطاريات إلى ملبورن، لكن اثنتين منها تعطلتا بالفعل، ولم يتبق سوى ​البطاريات الموجودة في السيارات.

بدأت فورمولا 1 عصرا جديدا للمحركات وهياكل السيارات هذا الموسم، وبدأ ​أستون مارتن شراكة جديدة وحصرية مع هوندا.

وعاد كل من ألونسو، بطل العالم مرتين، وسترول إلى مرائب أستون خلال سباق الأمس قبل أن يعودا مرة أخرى للحلبة ثم أنهيا اليوم.

وقال نيوي "كان اليوم فرصة في المقام الأول لمعرفة المزيد عن السيارة (أيه.إم.آر 26). بدأت السيارتان ​السباق وعندما أصبح من المؤكد عدم قدرتنا على المنافسة على النقاط، قررنا دخول منطقة الصيانة وفحص السيارتين. ثم ​طلب الفريق من فرناندو الانسحاب للحفاظ على المكونات".

وأقر ألونسو بأن الجميع كان يعمل بجدية لتحسين الأمور، وقال إن الوضع أصبح أفضل ‌بالفعل ⁠مقارنة باختبارات ما قبل الموسم في البحرين.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان أستون مارتن إكمال سباق الصين للنهاية، كان السائق الإسباني (41 عاما) أقل تفاؤلا.

وقال لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "أعتقد أن ذلك سيكون أمرا متفائلا لكني أعتقد أننا يمكننا المحاولة على الأقل.

"من الواضح أننا لا زلنا نفتقر إلى قطع الغيار قبل الصين، فالسباق سيقام الأسبوع المقبل فقط، لكن ​يبدو أن البطاريات والمزيد من ​مخزونها سيصل إلى البحرين، ⁠لذلك يمكننا أن نخاطر أكثر يوم الأحد المقبل في الصين".

ويأتي سباق جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا بعد سباق الصين، وهو سباق هوندا على أرضها وربما كان ألونسو يشير ​إلى ذلك.

والسباقات التالية في البحرين، الجولة الرابعة من بطولة العالم، والسعودية معرضة لخطر ​الإلغاء بسبب الصراع ⁠في الشرق الأوسط بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ورد طهران بإطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ على الدول العربية المجاورة.

وقال شينتارو أوريهارا من هوندا إن ملبورن كانت "خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وأضاف "كان هذا السباق مهما للغاية بالنسبة لنا للتحقق ⁠من اعتمادية ​البطارية.

"يمكننا أن نرى من بياناتنا أن اهتزازات البطارية استمرت في ​الانخفاض ونحن الآن واثقون من أننا على الطريق الصحيح لإكمال مسافة السباق بالكامل.

"نحن واثقون الآن من قدرتنا على زيادة مدى البطارية في سباق ​الصين الأسبوع المقبل. سنركز على إكمال اللفات وجمع البيانات لتحسين أدائنا وتحسين إدارة الطاقة لدينا".