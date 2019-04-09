الجيش الليبي: مطلوبون دوليا يقودون الجماعات الإرهابية بطرابلس

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، آخر تطورات العملية العسكرية التي دشنها الجيش الوطني الليبي تحت عنوان «طوفان الكرامة» لتطهير العاصمة طرابلس.

وأعلن في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، أن الجماعات الإرهابية الكائنة بالعاصمة طرابلس يقودها عناصر مطلوبة دوليًا.

وقال إن الجيش الوطني استولى على عدد كبير من المركبات والدبابات والذخيرة من الإرهابيين في العاصمة، مؤكدًا: «قواتنا تتمركز وتتقدم بشكل جيد في محاور طرابلس».

وأضاف: «كان هناك غارة للعدو على قاعدة الوطية الجوية وقواتنا ردت بغارات على مواقع للإرهابيين في مطار معيتيقة»، مشيرًا إلى تحديد هوية الطيارين الذين قادوا مقاتلات أغارت على مواقع للجيش الوطني.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.