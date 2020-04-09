تعليمات أمريكية لمضيفات الطيران بالانتشار في الطائرة كإجراء احترازي ضد تفشي كورونا

أصدرت إدارة الطيران الفيدالية الأمريكية، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لمضيفات شركات الطيران تتيح لهن اختيار المقاعد داخل الطائرة، بدلاً من التكتل بالقرب من منطقة المطبخ الخاصة بهن مع عدم الحاجة لتقديم العرض التوضيحي المعتاد في بداية كل رحلة الخاص بشرح إجراءات السلامة، وذلك للمساعدة في الحفاظ على سلامتهن من فيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، إن إدارة الطيران قامت بتعديل المبادئ التوجيهية استجابة لطلبات شركات الطيران الأمريكية ومجموعات الضغط لشركات النقل الرئيسية.

وسعت كذلك بعض النقابات التي تمثل المضيفات إلى التخفيف من القواعد المنظمة لعملهن، ويتعين على شركات الطيران أن تطلب بشكل فردي الإعفاء من تلك القواعد الذي سيبقى ساري المفعول حتى 30 يونيو المقبل.

وتوقفت العديد من شركات الطيران الأمريكية الرئيسية عن خدمة تقديم الطعام العادي والمشروبات، وكثفت من عمليات تنظيف الطائرات ، ومنعت استخدام المقاعد الوسطى في الطائرة، وسمحت للمضيفات بارتداء أقنعة وجه (كمامات) وقفازات في محاولة لتجنب انتشار الفيروس الفتاك على متن الطائرات.