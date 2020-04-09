 غادة عبدالرازق تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سلطانة المعز» - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2020 2:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غادة عبدالرازق تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سلطانة المعز»

مصطفى الجداوي
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:48 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:48 م

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية، وتظهر غادة عبدالرازق من خلال البرومو بلقطات بين الفرح والحزن، وتقدم دور سيدة تعمل على إدارة محلات ورثتها من أبيها، وتقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، هو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك