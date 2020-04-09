غادة عبدالرازق تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية، وتظهر غادة عبدالرازق من خلال البرومو بلقطات بين الفرح والحزن، وتقدم دور سيدة تعمل على إدارة محلات ورثتها من أبيها، وتقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، هو من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.