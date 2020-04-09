الري:‏ تنفيذ أعمال تطوير في زمام 7476 فدانًا باستثمارات 183 مليون جنيه

ذكر تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن قطاع تطوير الري نفذ حزمة من المشروعات بإجمالي زمامات بلغت 7476 فدانًا باستثمارات تقدر بحوالي 183.739 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 ، حيث تم زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين دخل المزارع وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه وتوفير الوقت والجهد في عملية الري.
وأوضح التقرير أنه تم أيضًا زيادة فرص التعاون بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة (الري بالرش والتنقيط) واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري أن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقي في زمام يقدر بـ 2050 فدان مساقى و175 فدان ترع (تبطين) بإجمالي استثمارات نحو 53.618 مليون جنيه (تمويل محلي) بنطاق شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلاً عن تنفيذ أعمال التطوير في زمام قدره 346 فدانًا ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقي باستثمارات بلغت نحو 17.796 مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا.
وأشار إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع في زمام 750 فدانًا بإجمالي استثمارات 7.546 مليون جنيه بتمويل من محافظة الأقصر.
على صعيد آخر، قام قطاع تطوير الري بالتعاون مع وحدة الري الحقلي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ أعمال تطوير المساقي بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر تحت مظلة مشروع "الاوفيدو" بزمام 5080 فدانًا باستثمارات تقدر ب 112.325 مليون جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار خطة وزارة الري للتوسع ونشر الوعي بفوائد الري الحديث، وبالتعاون مع صندوق تطوير وصيانة المساقي، تم تنفيذ عملية المناطق التجريبية لنظم الري الحديث بهندسة ري سيلا بالفيوم لزمام 208 أفدنة بتكلفة حوالي 4 ملايين جنيه، وتم تنفيذ منطقة تجريبية لاستخدام تقنيات الري بالرش والتنقيط بمحافظة المنوفية.
كما يجري التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث على مستوى الجمهورية من خلال أعمال الحصر والمعاينات الجارية لمناطق الري الحديث بجميع محافظات الجمهورية، وتجهيز العقود وتوريد مستلزمات الري الحديث، حيث تم التوريد لعدة مناطق بمحافظتي المنوفية والشرقية، ويتم تركيب الشبكات بمعرفة المنتفعين وتحت الإشراف الفني لقطاع تطوير الري، حيث تم الانتهاء من التوريد والتركيب بمنطقتين تجريبيتين بالمنوفية وتتم التركيبات لمنطقتين بالشرقية و4 مناطق تجريبية بمنطقة بنجر السكر بالإسكندرية وجاري إنهاء الإجراءات للتوريد للمناطق التجريبية بمحافظات أخرى.
وفيما يخص أنشطة التوجيه المائي، تقوم وزارة الري بتطبيق مفهوم المشاركة في إدارة الموارد المائية تفعيلا للسياسات المائية للوزارة، وذلك بنطاق عمل الإدارات العامة للتوجيه المائي بأنحاء مصر وتفعيلاً لدور الوزارة فى الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتشجيعًا للمزارعين لتطبيق نظم الري الحديث.
وتم عقد الاجتماع الأول للجنة تقييم المسابقة القومية لترشيد المياه 2020، حيث بلغ عدد التجارب المقدمة لهذا العام 195 استمارة من جميع أنحاء الجمهورية ، وتم عقد مجموعة من الندوات وورش العمل، كما تم تشكيل 55 رابطة على زمامات الترع المطورة، وإعادة تشكيل 104 روابط لمستخدمي المياه على الترع الفرعية، وتشكيل 46 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي الخصوصية، وإعادة تشكيل 142 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي الخصوصية، وتشكيل 15 رابطة لمستخدمي المياه على الآبار، وتم تقديم الدعم الفني إلى 60 رابطة من روابط مستخدمي المياه، كما تم نقل مسئولية متابعة أداء 282 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي الخصوصية.
وقامت الإدارة بدورها في تقديم أنشطة الدعم المؤسسي والفني بتدريب منظمات مستخدمي المياه وتأهيلها للقيام بدورها في مجال إدارة الموارد المائية من خلال عقد ندوات بعدد 161 ندوة بعنوان "دعم مؤسسي لروابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية" و143 ندوة بعنوان "دعم مؤسسي لروابط مستخدمي المياه على المساقي" و149 ندوة بعنوان "تقييم أداء الروابط" و142 ندوة بعنوان "توعية بالرى الحديث" و43 ندوة بعنوان "تكامل إجتماعى لروابط مستخدمى المياه" و76 ندوة بعنوان "تواصل بين أعضاء روابط مستخدمى المياه".