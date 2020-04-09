كشف عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام سابقًا، عن موقفه من الترشح بانتخابات الجبلاية المقبلة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتواجدة حاليًا في منظومة التحكيم "مفتعلة".

وقال عبدالفتاح، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "حتى الآن لم اتخذ قرار بشأن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، أدرس الأمر بكل تأكيد لكن الآن ننتظر عودة النشاط الرياضي عقب انتهاء أزمة كورونا، ومن ثم الحديث".

وأوضح: "في مصر الجميع لا يعلم ما هو التحكيم ، الكل ضد التحكيم، ما هي المشاكل؟.. لايوجد صدق في قول ما هي المشاكل من قبل البعض".

وتابع: "أسرة التحكيم دائمًا كانت ضعيفة لذلك ظهرت المشاكل في وسائل الإعلام بهذا الشكل، وهذه جعلت "كل من هب ودب" يهاجم أسرة التحكيم".

وأضاف: "دائمًا ثقافة الاتهام التي توجه لأسرة التحكيم، هي أحد أسباب التحكيم".

وأشار: "أزمة ترتيب القائمة الدولية للتحكيم، ليس لي دخل بها ، قدمت كل ما أملك كرئيس سابق للجنة الحكام للجنة الجديدة برئاسة جمال الغندور وهما من كان لهم اتخاذ القرار بشأن الترتيب".

واختتم: "ليس لدي أزمة مع جهاد جريشة وكل هذه الأزمات "مفتعلة"، منذ متى وترتيب قائمة الحكام في الاتحاد الدولي، له قيمة، الاتحاد الدولي الفيفا لا يأخذ بترتيب أي دولة لحكامها ويختار من يتواجد بالمونديال بمواصفات عالمية لا دخل للاتحادات الأهلية بها".