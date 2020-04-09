الحوثيون يعلنون الإفراج عن 70 أسيرا من الجرحى والمرضى وكبار السن

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أعلن الحوثيون في اليمن الخميس الإفراج عن 70 أسيرا من الجرحى والمرضى وكبار السن في مبادرة إنسانية من طرف واحد.

وقال عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى : "في مبادرة إنسانية من طرف واحد، أفرجنا اليوم وبأمر من القيادة عن 70 أسيرا من المرضى والجرحى وكبار السن( يتبعون القوات الحكومية)".

وأضاف المرتضى ، في بيان مقتضب أنه "جرى تسليمهم للسلطات المحلية في المحافظات" .

وتابع "نأمل أن نرى من الطرف الآخر(الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ) خطوات مماثلة، خصوصاً للحالات الإنسانية كونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره ".

يشار إلى أن اليمن لم يسجل حتى اليوم أي حالات إصابة بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم.