وفاة أول حالة مصابة بكورونا في مستشفى عزل كفر الزيات

قال الدكتور عبد القادر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفى كفر الزيات العام، والتى تحولت لمستشفى عزل مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد شهدت أول حالة وفاة، وهي لمواطن من محافظة القليوبية، يبلغ من العمر 70 عامًا.

وأضاف حميدة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المتوفي وصل في حالة سيئة للغاية، وتم تقديم كافة الرعاية الصحية للحالة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعلن استقباله سيدة -رفضت ذكر اسمها- تبرعت ببعض الأجهزة التي تحتاجها مستشفى كفر الزيات العام، من بينها جهاز شفاط أرضي كهربائي سعة 5 لترات، و5 فلوميتر أكسجين تركي بالمرطب، و5 أجهزة جلسات استنشاق، وجهاز "سي باب" ماركة هوف ريختر ألماني الصنع، وجهاز "باي باب" ماركة هوف ريختر ألماني الصنع، بإجمالي التكلفة 84500 جنيه، وجاء ذلك فى إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير الأداء بمنظومة الرعايات المركزة بمستشفيات مديرية الصحة.