البيت الأبيض يعلن عن إجراءات تنفيذية بشأن الحد من حيازة الأسلحة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية التي صدمت البلاد.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن الإجراءات التنفيذية اليوم الخميس.

وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى بـ "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة الخفيفة هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.

وعندما تظهر هذه الأسلحة النارية في مسرح الجريمة، لا يمكن في كثير من الأحيان أن تتعقبها قوات إنفاذ القانون بسبب عدم وجود رقم تسلسلي.