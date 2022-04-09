أحمد صلاح السعدني عن شائعة وفاة والده: سببها البحث عن «الترافيك»

قال الفنان أحمد السعدني، إنّ والده الفنان الكبير صلاح السعدني ليس الوحيد الذي يتعرض لشائعات الوفاة، بل طال الأمر أيضًا الفنان عادل إمام الذي تعرض مؤخرًا للأمر نفسه، موضحًا أن سبب هذه النوعية من الشائعات هو البحث عن «الترافيك» وزيادة التعليقات وزيارات الصفحات والمواقع.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أنّ هناك عدم تحرٍ للدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، وتابع: «شائعات الوفاة والبحث عن الترافيك الشغل الشاغل لأغلب الناس الفاضية، وعدم تحري الدقة يؤدي إلى نشر الموضوعات وبضّايق جدًا منها».

من جهة أخرى، أكّد السعدني أنه لا يندم على أي عمل فني يشارك فيه، متابعًا: «كل تجربة بنتعلم منها، وكله بالحب تجربة سيئة لكن استفدت منها وتعلمت منها إني ممضيش على ورقة إلا لازم يكون فى مراجع قانوني معايا».