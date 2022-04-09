بنفيكا ينفض غبار الهزيمة الأوروبية بالفوز على بيلينينسيش في الدوري البرتغالي

نفض فريق بنفيكا غبار هزيمته أمام ليفربول الإنجليزي 1 / 3 يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وتغلب على ضيفه بيلينينسيش 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباراتين أخريين اليوم، تغلب باكوس دي فيريرا على ماريتيمو 2 / صفر وبوافيستا على أروكا 1 / صفر.

ويدين بنفيكا بفضل كبير في الفوز للاعبه داروين نونيز الذي سجل ثلاثية الفريق (هاتريك) في الدقائق 22 و54 و58 بعد أن سجل أفونسو سوزا هدف التقدم لبيلينينسيش في الدقيقة الثالثة من المباراة.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بيلينينسيش عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وسجل هدفي باكوس دي فيريرا في شباك ماريتيمو، أدريان بوتزكي ونونو سانتوس في الدقيقتين التاسعة و29 .

ورفع باكوس دي فيريرا رصيده بذلك إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز السابع بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 33 نقطة في المركز التاسع.

كذلك تغلب بوافيستا على أروكا بهدف وحيد سجله كينجي جوري في الدقيقة 12 ليرتفع رصيد بوافيستا إلى 33 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد أروكا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.