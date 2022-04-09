أمريكا تحذر من السفر إلى الصين بسبب موجة كوفيد والإجراءات الصارمة

حذرت الولايات المتحدة من السفر إلى الصين وسط تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" والإجراءات المثيرة للجدل لوضع حد لهذه الإصابات.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، توجيها جديدا للسفر مساء الجمعة وحثت المواطنين على إعادة النظر في السفر إلى الصين.

وحذرت الوزارة من السفر إلى هونج كونج وإقليم جيلين وشنغهاي بسبب القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19، ومن بينها خطر فصل الأطفال عن آبائهم. وبالنسبة لهونج كونج، حذرت الوزارة أيضا من التطبيق القسري للقوانين المحلية.

كما تم منح الإذن لجميع موظفي القنصلية الأمريكية في شنغهاي من غير العاملين في حالات الطوارئ وأسرهم بمغادرة المدينة. ومن المرجح أن يتسبب هذا في توقف العمليات المنتظمة في قنصلية شنغهاي حتى إشعار آخر.

وتشهد الصين حاليا أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عامين.