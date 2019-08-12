شرعت "الجبهة الثورية السودانية"، في تقديم مبادرتها لحل الأزمة بالسودان لكافة الأطراف المعنية ذات الاختصاص دوليا وإقليميا وداخليا.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الجبهة عقدت اليوم اجتماعا موسعا ضم الأمم المتحدة ممثلة في رئيس بعثتها في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الافريقي ومنظمة "ايجاد"، حيث قدم الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة بصفته رئيس الجبهة الثورية عرضا شاملا عن المبادرة، حسب ما يقتضيه ظرف السماح من الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة الراهنة.

وأكد مصطفي تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريحات صحفية، أن الدكتور الهادي إدريس قدم شرحا مستفيضا عن مستجدات الأوضاع السياسية السودانية، واحاطهم علما بفحوى المبادرة، حيث تناول الاجتماع بنود المبادرة بالنقاش.

وأضاف أن الاجتماع كان بناء، حيث عبر المجتمعون خلاله عن دعمهم للمبادرة، آملين أن تحقق أهدافها حتى يتجاوز السودان أزمته التي وصفها بأنها الأخطر في تاريخه، إذ أن أوضاعه باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات.