قال الفنان عمرو يوسف، إنه قدم مسلسل «عد تنازلي» في عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا في وقتها، موضحًا أن العمل كان يتناول الإرهاب من زاوية معينة، وهي كيف يتحول شخص متعلم ومثقف إلى إرهابي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن المسلسل سلط الضوء على كيفية التأثير على أشخاص مثقفين وتحويلهم إلى إرهابيين يمكن التحكم فيهم، معقبًا: «ده كان موضوع شاغلني أنا شخصيا.. وكنت بسمعهم في لقاءات وبلاقي منهم ناس متعلمين فكنت بقول دول إزاي دول بيتضحك عليهم».

وحول رأيه في «الاختيار 3»، أكد أن المسلسل مهم للغاية بأجزائه الثلاثة، مضيفًا: «سعيد جدا بيه ونفسي يفضل مستمر، وأعتقد دي قوة الدراما والقوى الناعمة بتاعتنا».

وذكر أن ما يقدمه المسلسل أقوى من أي وسائل إعلامية أو صحفية، مؤكدًا أن الفن المصري قوي ومؤثر للغاية في الوطن العربية بأكمله.

ورد على سؤال حول عدم تواجده في مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، قائلا: «ياريت، نفسي والله بس متعرضش عليا حاجة للأسف»، على حد تعبيره.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.