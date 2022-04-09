وفاتان و14 إصابة من عائلة واحدة في حادث مروري بالمنيا

لقي مسن وسيدة مصرعهما، وأصيب 14 آخرون، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين الصفا على بُعد 15 كيلو مترًا بالطريق الصحراوي الشرقي القديم في نطاق محافظة المنيا، كانت قادمين من القاهرة.

وتلقت مديرية أمن المنيا، بلاغًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الموقع المذكور، ووقوع ضحايا ومصابين.

وانتقل على الفور لمحل الواقعة، مأمور مركز شرطة المنيا، رئيس مباحث مركز المنيا، وقوة أمنية ومباحث المنيا الجديدة، وتبين مصرع شخصين من عائلة واحدة وإصابة 14 آخرين من مستقلي الميكروباص، بكسور وكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم، وجميعهم من محافظة أسيوط.

ودفعت هيئة الإسعاف بخمس سيارات لنقل المصابين لمستشفى المنيا الجامعي والجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام.

وتسبب الحادث في مصرع جابر جاد الكريم، 62 سنة، مقيم بالقليوبية، ومريم جرجس توماس، 21 سنة، لا تعمل، مقيمة بمحافظة أسيوط، فيما أصيبت جمالات عدلي توماس، 55 سنة، جمالات عزيز جرجس، 25 سنة، كيرلس لطفي ظريف، 17 سنة، وشقيقته مرثا، 27 سنة، وجميلة عدلي توماس، 55 سنة، وتوني ريمون سامح، 3 سنوات، مقيمون الزاوية الحمراء بالقاهرة، وريمون فايق توماس، 25 سنة، وابادير زهير عجايبي، 21 سنة، أبوتيج بمحافظة أسيوط، وريمون سامح عبدالله، 28 سنة، ومريان جاد الكريم، 10 سنوات، وأيفون فائق توماس، 67 سنة، وجرجس جابر 12 سنة، وماجد لطفي ظريف، 16 سنة، مقيمون القاهرة، ومينا توفيق توماس، 22 سنة، أسيوط .

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.