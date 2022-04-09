ردت الفنانة صابرين، على انتقادات الإعلامي سيد علي لها بسبب حلقتها مع رامز جلال في «رامز موفي ستار»، قائلة إنها لم تنزعج منه بسبب تصريحاته حول أنها كبيرة في السن، فهي ترى أنه لا توجد مشكلة في الأمر.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «العرافة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم السبت، أن الحلقة الأولى من برنامج «رامز موفي ستار» حقق نسبة مشاهدة عالية، معقبة: «قد إيه حصل نسبة مشاهدة في أول يوم رمضان، وعملنا بهجة وضحك مع الناس».

وتابعت: «الناس بتحب تشوفنا وبتحب كل اللي بنعمله»، متسائلة: «ليه دايما رابطين الحاجات دي بفلوس؟».

وحول قبولها التجاوزات التي حدثت في حلقتها مع رامز جلال لتقاضيها مبلغ كبير من المال، نفت الأمر، مبدية تعجبها: «يعني إيه؟ هو إحنا بنسمع الحاجات؟ أنا مسكته؟».

ولفتت إلى أن رامز يعتبر فرد من أسرتها، لأنه صديق شقيقها، لذا فكانت لديها علم بالمقالب خلال السنوات الماضية، قائلة: «المرة دي اتاخدت خوانة».

ونفت وجود اتفاق مسبق مع رامز جلال قبل تصوير المقلب معه، موضحة أنها كانت تعرف بالمقالب خلال السنوات الماضية من أشخاص ذهبوا قبلها عن طريق الصدفة.

وأكدت أنها ذهبت هذه المرة بسبب وجود الفنان العالمي فان دام، بل كانت سعيدة للغاية لأنها ستقدم عملا معه، نافية وجود أي تجاوز في وصف رامز لها.

وذكرت أن كل ما قاله رامز جلال عنها في مقدمة الحلقة الأولى من برنامجه الرمضاني هذا العام، كان حقيقيًا، قائلة: «أنا قابلة، هو مقالش أي حاجة تديني قدام عيالي، ومجبش سيرة جوزي وأولادي، اتكلم عني أنا».

وأعربت عن سعادتها البالغة بالحلقة التي أجرتها مع رامز، مضيفة: «رامز صديق ومتشاف وأول حلقة عملت فرقعة جامدة».

ونوهت بأنها وافقت على إذاعة الحلقة هذا العام، بسبب غيابها عن الدراما الرمضانية، مستطردة: «كل سنة كنت ببقى قلقانة لأني كنت بعمل دور مهم، فأنا ضد إني أروح أهلس وأهزر وبعدين أعمل مسلسل، الناس هيحصلها لخبطة».